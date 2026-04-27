        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da kuzenini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da kuzenini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanması sürdü

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evde tartıştığı kuzenini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 17:39 Güncelleme:
        Adana'da kuzenini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanması sürdü

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evde tartıştığı kuzenini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

        Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Suriyeli Muhammed M. (23) ile bazı tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanık Muhammed M'nin olay gecesi tartıştığı kuzeni Dirgam M'yi ölüm neticesini meydana getirmeye elverişli bıçakla öldürdüğünün otopsi raporundan anlaşıldığını belirterek, sanığın üzerine atılı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Sanık, tercüman aracılığıyla alınan savunmasında, önceki celsede verdiği beyanlarını tekrar ettiğini ve aynı evde kaldıkları kuzeni Dirgam M'nin (22) kardeşine saldırdığını öne sürdü.

        Kardeşini kurtarmak istediğini iddia eden Muhammed M, "Aniden maktul, kardeşimin boğazına doğru sarılmıştı. Bu duruma sinirlendim ve mutfağa gidip bıçağı aldım. Dirgam M. üstüme doğru gelince vurmaya başladım. Kesinlikle kuzenimi öldürme kastım yoktu. Mütalaayı reddediyorum. Ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

        Tanık ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

        Güzelevler Mahallesi'nde tartıştığı kuzeni Dirgam M'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Muhammed M. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in ifadesi alındı
        Yapay zekâyı gerçek sandı
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!
        Su bozulur mu?
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!

        Adana'nın gelecek vizyonu bu panelde çizildi: "Akıllı Enerji, Akıllı Sanayi...
        Adana'da market sahibini tabancayla ağır yaraladığı iddia edilen sanık haki...
        HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Adana'da konuştu:
        Fekeli gaziden Kaymakam Yılmaz'a, Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" şarkısıyl...
        Otomobil takla attı, 4 yaralı
        Adana'da kadınlar aşçılık atölyesinde eğitim aldı