        Adana'da kuzenini öldüren sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evde tartıştığı kuzenini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Suriyeli Muhammed M. (23) ile bazı tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını tekrar ederek olay günü Muhammed M'nin kuzeni Dirgam M. ile Güzelevler Mahallesi'ndeki ikametinde akşam vakti bir araya geldiğini belirtti.

        Dirgam M'nin kardeşi C.M'nin de eve gelip uyuduğu sırada ikili arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Muhammed M'nin mutfaktan aldığı bıçakla Dirgam M'yi öldürerek evden kaçtığını ifade eden savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Sanık, savunmasında, olay günü aynı evde kaldıkları kuzeni Dirgam M'nin (22) kardeşine saldırdığını öne sürdü.

        Kardeşini korumaya çalıştığını iddia eden Muhammed M, "O gün maktul, aniden kardeşime saldırdı. Bu duruma sinirlendim. Bir anlık öfkeyle mutfağa gidip bıçağı aldım. Dirgam M. benim üstüme doğru gelince vurmaya başladım. Olayda kuzenimi öldürme kastım yoktu. Bu kavgayı ben başlatmadım. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, eylemin maktulden kaynaklanan haksız tahrikin etkisi altında gerçekleştiği gerekçesiyle sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Güzelevler Mahallesi'nde 18 Mayıs 2025'te tartıştığı kuzeni Dirgam M'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Muhammed M. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

