        Adana'da kuzenini öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evde tartıştığı kuzenini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verilen kararın gerekçesi yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince, Güzelevler Mahallesi'nde 18 Mayıs 2025'te tartıştığı kuzeni Dirgam M'yi (21) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Muhammed M'ye (23) 20 Mayıs'taki karar duruşmasında verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

        Kararda, olay günü Muhammed M'nin Güzelevler Mahallesi'ndeki ikametinde bir araya geldiği ve tartıştığı kuzeni Dirgam M'yi mutfaktan aldığı bıçakla öldürerek evden kaçtığı belirtildi.

        Sanığın eylemini, maktulden kaynaklanan haksız tahrikin etkisi altında gerçekleştirdiği anlatılan kararda, şunlar kaydedildi:

        "Tahrikin niteliği de dikkate alınarak sanığın cezasında indirim yapılmasına karar verilmiş, sanığın geçmişi, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurularak Türk Ceza Kanunu'nun 62/1 maddesi gereğince 'iyi hal' indirimi yapılarak, sanığın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

        - Olay

        Güzelevler Mahallesi'nde 18 Mayıs 2025'te tartıştığı kuzeni Dirgam M'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Muhammed M. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı. 20 Mayıs'taki karar duruşmasında sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

