        Adana Haberleri Adana'da mahalle sakinlerinden altyapı çalışmasının ardından asfaltlanmayan yollara tepki

        Adana'da mahalle sakinlerinden altyapı çalışmasının ardından asfaltlanmayan yollara tepki

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde vatandaşlar, mahallelerinde altyapı çalışması sonrası asfaltlanmayan yolların toz ve çamur olmasını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 10:05 Güncelleme:
        Yaklaşık 8 ay önce Havuzlubahçe Mahallesi'nde yapılan altyapı çalışması sonrası yollara asfalt dökülmedi.

        Mahalleli, birçok kez başvuru yaptığı Seyhan Belediyesinden herhangi bir dönüş alamadı.

        Kışın çamurdan, yazın da tozdan şikayetçi olan vatandaşlar, bazı sokakların girişine "Tozlubahçe Mahallesi'ne hoş geldiniz" tabelası astı.

        Bir araya gelen mahalle sakinleri, yolların asfaltlanarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

        - "Burası kışın çamurlubahçe, yazın da tozlubahçe mahallesi"

        Mahalle sakinlerinden İsmail Temtek, gazetecilere, yaklaşık 8 ay önce mahallelerinde altyapı çalışması yapıldığını söyledi.

        Çalışmanın ardından yolların yapılmadığını belirten Temtek, "Burası kışın çamurlubahçe, yazın da tozlubahçe mahallesi oluyor. Yollarımız çamurdan, tozdan geçilmiyor. Yürüyemiyoruz, yaşayamıyoruz, evde oturamıyoruz, pencere açamıyoruz." dedi.

        Tuna Çömertbay da "Tozlubahçe Mahallesi'ne hoş geldiniz" tabelasını dikkati çekmek için hazırladıklarını ifade etti.

        Başvuru yapmalarına rağmen belediyeden geri dönüş alamadıklarını vurgulayan Çömertbay, şunları kaydetti:

        "Bu yolla kim ilgileniyorsa sorunumuzun bir an önce son bulmasını istiyoruz. Kışın çamurun içindeydik. Burası aynı zamanda okul yolu. Öğrenciler okula temiz bir şekilde gidemiyorlar. Yağmur yağdığında çamur deryasındayız güneş açtığında da tozdan kimse evinden çıkamıyor. Bütün mahalleli tozdan kurtulmak için evinin önünü suluyor. Bu sefer de çamur oluyor. Buranın yaşanabilir bir hali yok."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

