Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Adana'da market sahibini tabancayla ağır yaraladığı iddia edilen sanık hakim karşısında

        Adana'da market sahibini tabancayla ağır yaraladığı iddia edilen sanık hakim karşısında

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı market sahibini tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 13:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık İ.Ş. (21), müşteki N.T. (51) ve tarafların avukatları katıldı.

        İ.Ş, savunmasında, olay günü teyzesinin evinde olduğunu ve müştekiyi tanımadığını öne sürerek, "Teyzemlerde kaldığım gecenin sabahında Mersin'e gittim. Sonrasında polisler arayıp durumu anlatınca kendi isteğimle teslim oldum. N.T'ye ait markete gitmedim, kimseyi tabancayla yaralamadım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

        N.T. de Alihocalı Mahallesi'nde market işlettiğini belirterek, şu beyanda bulundu:

        "Sanığı tanımıyorum. Olay günü 2 kişi markete gelip alışveriş yaptı. Ücreti kredi kartıyla ödemek istediler. Ben de POS cihazının arızalı olduğunu söyledim. Alkollü olan kişi bu duruma sinirlenip bana küfretti. Ben de bu kişiyi marketten dışarı attım. Daha sonra motosikletli ve yüzü maskeli bir kişi gelip tabancayla 4 el ateş ederek beni kasık bölgemden ağır yaraladı."

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        Alihocalı Mahallesi'nde 15 Ocak 2025'te market sahibi N.T'yi tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.Ş. tutuklanmıştı. Sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        "Hava kapasitemiz 462 tona yükseldi"
        "Hava kapasitemiz 462 tona yükseldi"
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        İstanbul'u terk ediyorlar
        İstanbul'u terk ediyorlar
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        20 yıllık dosya yeniden açıldı
        20 yıllık dosya yeniden açıldı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        Benzer Haberler

        HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Adana'da konuştu:
        HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Adana'da konuştu:
        Fekeli gaziden Kaymakam Yılmaz'a, Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" şarkısıyl...
        Fekeli gaziden Kaymakam Yılmaz'a, Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" şarkısıyl...
        Otomobil takla attı, 4 yaralı
        Otomobil takla attı, 4 yaralı
        Adana'da kadınlar aşçılık atölyesinde eğitim aldı
        Adana'da kadınlar aşçılık atölyesinde eğitim aldı
        Adana'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Adana'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        61 yaşındaki hastanın karnından 6 yılda 20 kilo 100 gramlık tümör çıkarıldı
        61 yaşındaki hastanın karnından 6 yılda 20 kilo 100 gramlık tümör çıkarıldı