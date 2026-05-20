Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da meyve ve sebze toptancılarında denetim yapıldı

        Adana'da meyve ve sebze toptancılarında denetim yapıldı

        Adana'da Kurban Bayramı öncesi meyve ve sebze toptancılarında denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 11:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da meyve ve sebze toptancılarında denetim yapıldı

        Adana'da Kurban Bayramı öncesi meyve ve sebze toptancılarında denetim gerçekleştirildi.


        Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde meyve ve sebze toptancılarındaki ürünlerin künye, fiyat ve faturalarını kontrol etti.

        Adana Ticaret İl Müdürü Hüseyin Gödelek, gazetecilere, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünlere ulaşabilmesini sağlamak amacıyla denetimlerin devam ettiğini söyledi.

        Meyve ve sebzenin üzerinde yer alan künye bilgileri sayesinde ürünün tarladan tezgaha gelene kadarki tüm maliyet ve satış bilgilerine, üretim yöntemine, hasat ve halden çıkış tarihi gibi verilere ulaşabildiklerini belirten Gödelek, şöyle konuştu:

        "Böylelikle, künye bilgileri sebze ve meyvenin üreticiden çıkıp hale geliş süreci ve buradan da son tüketiciye gidişi noktalarında fiyatı kontrol edebilmemize olanak sağlıyor. Malların toptan veya perakende ticaretinde kalitesine, standardına veya gıda güvenilirliğine ilişkin belgelerde ya da künyesinde bilerek değişiklik yapılması, bunların tahrif veya taklit edilmesi ya da bunlarda üçüncü şahısları yanıltıcı ifadelere yer verilmesi hallerini tespit etmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

        Gödelek, mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden işletmelere her bir aykırılık için 111 bin 263 lira ceza uygulandığını da kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı
        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Neden bere taktığını açıkladı
        Neden bere taktığını açıkladı
        Samsung greve gidiyor
        Samsung greve gidiyor
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Eşiyle camları siliyordu... Yaşlı adamın trajik sonu!
        Eşiyle camları siliyordu... Yaşlı adamın trajik sonu!
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Görünmez mesai: Evdeki ‘zihinsel yük’ü azaltmanın yolları
        Görünmez mesai: Evdeki ‘zihinsel yük’ü azaltmanın yolları
        İran: Savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak
        İran: Savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak
        İşin aslı ortaya çıktı
        İşin aslı ortaya çıktı
        "İsrail Sumud Filosu'nun Gazze mesajından korktu"
        "İsrail Sumud Filosu'nun Gazze mesajından korktu"
        Putin ve Xi bir arada
        Putin ve Xi bir arada
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde

        Benzer Haberler

        Adana'da kuzenini öldüren sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi
        Adana'da kuzenini öldüren sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi
        İstanbul Lider Koleji'nden uluslararası eğitim alanında 14 anlaşma
        İstanbul Lider Koleji'nden uluslararası eğitim alanında 14 anlaşma
        Havamaş'ın durakları incelendi
        Havamaş'ın durakları incelendi
        Bakız İnşaat'tan "Güçlü yapılarla güvenli yarınlar"
        Bakız İnşaat'tan "Güçlü yapılarla güvenli yarınlar"
        Yaşlı adam metro köprüsü altında hayat mücadelesi veriyor Araba çarpan yaşl...
        Yaşlı adam metro köprüsü altında hayat mücadelesi veriyor Araba çarpan yaşl...
        Tatlıcılarda yoğunluk başladı, uzmanından 'ucuz tatlı' uyarısı geldi Bayram...
        Tatlıcılarda yoğunluk başladı, uzmanından 'ucuz tatlı' uyarısı geldi Bayram...