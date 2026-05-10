Adana'da nehirde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde nehirde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede tedavi altına alındı. Seyhan Nehri kıyısındaki Seyhan Mahallesi yakınında yüzmek için suya giren E.K. (17), bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehirde yaptıkları arama çalışmaları sonucu E.K’yi bularak kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından E.K, hastaneye kaldırıldı.

