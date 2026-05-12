Adana'da nehirden geçmeye çalıştıkları kamyonda mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde nehirden geçmeye çalıştıkları kamyonda mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Plakası öğrenilemeyen kamyonun sürücüsü, Versiye Mahallesi'nde Ceyhan Nehri'nin sığ bölümünden karşıya geçmeye çalıştı. Su seviyesinin yükselmesiyle sürüklenen araçtan çıkamayan sürücü ve yanındaki kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kamyonu halatlarla sabitledikten sonra mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. Kamyon, çekici yardımıyla nehirden çıkarıldı.

