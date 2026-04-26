Adana'da nehre düşen kişi hastanede hayatını kaybetti

Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde, eski baraj kapakları civarında bir kişinin Seyhan Nehri'ne düştüğü ihbarında bulunuldu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan polis ekipleri, Ali Yalçınkaya'yı (21) akıntıya kapılarak gittiği DSİ'ye ait sulama kanalında buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yalçınkaya,kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

