Adana'da orman yangını çıkardıkları iddia edilen 3 sanığın yargılanması sürdü

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanı kundakladıkları gerekçesiyle haklarında en az 10'ar yıl hapis talebiyle dava açılan tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Yarımca Mahallesi'nin Coşanlar mevkisindeki ormanlık alanda 25 Temmuz 2025'te çıkan yangına ilişkin Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan T.Y.G. (20) katıldı.



Diğer sanıklar M.G. ile R.Y'nin yer almadığı duruşmada, avukatlar ve bazı tanıklar hazır bulundu.



- "Aracı izinsiz aldığım için panik halindeydim"



T.Y.G. savunmasında, olay günü akrabalarıyla su almak için Coşanlar mevkisine gittiklerini öne sürdü.



Amcasının otomobilini izinsiz kullandığını iddia eden T.Y.G, "Aracı izinsiz aldığım için panik halindeydim. Jandarma ekiplerini görünce korktuk ve kaçmaya başladık. Ormandaki yangını biz çıkarmadık. Üçümüz dışında etrafta başka kimseyi görmedim. Biz ormanda sadece alkol aldık. Yangınla ilgimiz bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.



T.Y.G, olaydan bir gün önce bölgede orman yangını çıktığını belirterek, şu beyanda bulundu:



"Bu yangını jandarmaya biz ihbar ettik. Jandarma olay yerine geldiğinde bize idari para cezası uyguladı. Buna sinirlenen kuzenim 'Siz bundan sonra göreceksiniz orman nasıl yakılır.' dedi. Bu söz bir anlık sinirle söylenmiştir. Bu sözün üzerine ormanı yakmadık. Suçlamaları kabul etmiyorum."



Tanık olarak dinlenen orman muhafaza memuru İ.A. ise yangının kim ya da kimler tarafından çıkarıldığını görmediğini anlattı.



Beyanların ardından mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



- Olay



Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesi'nin Coşanlar mevkisindeki ormanlık alanı 25 Temmuz 2025'te kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden T.Y.G. tutuklanmış, 18 yaşından küçük M.G. ve R.Y. ise serbest bırakılmıştı.



Sanık T.Y.G. hakkında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun "kasten orman yakma" suçu kapsamında 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açılmıştı.



Olaya karıştıkları öne sürülen M.G. ile R.Y'nin yaşlarının küçük olması nedeniyle soruşturmaları ayrı yürütülmüş, sanıklar hakkında aynı suçlama yönünden hazırlanan iddianame, bu dava dosyasıyla birleştirilmişti. T.Y.G, 23 Şubat'taki ilk duruşmada yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

