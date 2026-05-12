Adana'da ormanlık alanda kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alandan dönmeyen 68 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı. Çukurkışla Mahallesi'nde yaşayan Tahsin Özmen, dün Hacı Haydar mevkisindeki ormanlık alana mantar toplamaya gitti. Özmen'in geri dönmemesi üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özmen'i bulmak için arama çalışması başlattı.

