Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde Osman A. idaresindeki 01 SH 179 plakalı otomobil ile İsmail G. yönetiminde plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İsmail G. önce Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

