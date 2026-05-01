Adana'da otomobilde 20 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Adana'da bir otomobilin bagajındaki çuvallarda 20 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında bir otomobili merkez Sarıçam ilçesinde durdurarak arama yaptı.



Aracın bagajındaki çuvallarda 20 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.



Polis, ele geçirilen esrarla ilgili M.U, Z.D. ve S.U'yu gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.U. ve Z.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

