Adana'da otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 17:21 Güncelleme:
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanığa, 15 yıl hapis ve 150 bin lira para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık O.R. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, 10 Haziran 2025'te Karasoku Mahallesi'nde gece vakti otomobilinde 2 kişiye poşet içine gizlediği 14,86 gram sentetik uyuşturucu ve 6 uyuşturucu hapı satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

        Sanığın, üst aramasında uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen bir miktar para, otomobilin bagajında hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, O.R'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira para cezasına çarptırdığı O.R'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

