Adana'da otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanığa, 15 yıl hapis ve 30 bin lira para cezası verildi.



Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık A.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.



Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 8 Ağustos 2025'te Yenibey Mahallesi'nde gece saatlerinde otomobilinde 2 kişiye poşet içine gizlediği 14,89 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.



Sanığın, üst aramasında uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen bir miktar para, evinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini aktaran savcı, A.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira para cezasına çarptırdığı A.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

