Adana'da otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü tutuklandı.



Yassıçalı Mahallesi'nde 21 Nisan'da yol kenarında yürüyen Zehra Akbaş'a (22) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Turgut M'nin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen Turgut M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Yassıçalı Mahallesi'nde 21 Nisan'da Turgut M'nin kullandığı 01 AKJ 458 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Zehra Akbaş'a çarpmıştı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık personelinin incelemesinde Akbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlenmiş, sürücü Turgut M. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

