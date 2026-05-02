Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Adana Haberleri Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı

        Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 10:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şahin K. yönetimindeki 34 YAN 34 plakalı otomobil, Bey Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda Ferdi Dağparçası (21) idaresindeki 01 ARJ 825 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, park halindeki hafif ticari araca çarptı.

        Kazanın ardından motosiklet ile hafif ticari araçta yangın çıktı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Dağparçası'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Motosiklette bulunan ve ağır yaralanan Hasan Emre A. (22), ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan, otomobil sürücüsünün 0,65 promil alkollü olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

