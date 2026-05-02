Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.



Şahin K. yönetimindeki 34 YAN 34 plakalı otomobil, Bey Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda Ferdi Dağparçası (21) idaresindeki 01 ARJ 825 plakalı motosikletle çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, park halindeki hafif ticari araca çarptı.



Kazanın ardından motosiklet ile hafif ticari araçta yangın çıktı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Dağparçası'nın hayatını kaybettiği belirlendi.



Motosiklette bulunan ve ağır yaralanan Hasan Emre A. (22), ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Öte yandan, otomobil sürücüsünün 0,65 promil alkollü olduğu belirtildi.

