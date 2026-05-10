Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Karacaoğlan Mahallesi Andıl Caddesi'nde Arda Kaynak'ın (20) kullandığı 01 AHK 907 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen A.Ç.Ç. idaresindeki 01 RE 781 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Kaynak, sağlık ekibince kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, otomobil sürücüsü A.Ç.Ç'yi gözaltına aldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

