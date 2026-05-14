Adana'da özel gereksinimli çocuklara eğitim konseri

Adana'da Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli çocuklara yönelik "Sanatta Erişilebilirlik" temalı eğitim konseri düzenlendi.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) işbirliğiyle gerçekleşen etkinlikte, çocuklar klasik müzik eserlerini dinleme ve enstrümanları yakından tanıma fırsatı buldu.



Şef Eray İnal yönetimindeki eğitim konserinde sanatçılar, çocuklara orkestranın yapısı, müziğin evrensel dili ve birlikte üretmenin önemini anlattı.



Etkinlik boyunca sahneye çıkan özel gereksinimli çocuklar orkestrayı yöneterek salondaki davetlilerden bol bol alkış aldı.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, Engelliler Haftası'nın yalnızca bir farkındalık dönemi değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluğun yeniden hatırlandığı önemli bir süreç olduğunu belirtti.



Kültür ve sanat faaliyetlerinin toplumun her kesimi için erişilebilir olması gerektiğini ifade eden Duru, özel gereksinimli bireylerin sosyal ve kültürel yaşama aktif katılımını destekleyen projelere önem verdiklerini kaydetti.



