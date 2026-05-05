        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta yaşayan bir kişiyi darbeden çocuğa "ev hapsi" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Adana'da sokakta yaşayan kişiyi darbeden çocuğa "ev hapsi" verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta yaşayan bir kişiyi darbeden çocuğa "ev hapsi" verildi.

        Ziyapaşa Mahallesi'nde 4 Mayıs'ta akşam saatlerinde sokakta yaşamını sürdüren Aziz Coşkun (52), yolda yürüdüğü sırada tanımadığı 3 çocukla tartıştı.

        Gruptaki bir kişi, Coşkun'a yumruk atarak yüzünden yaralanmasına neden oldu.

        Olayın ardından çocuklar yürüyerek bölgeden uzaklaştı.

        Yaralanan Coşkun'a ise mahalle sakinleri yardım etti.

        Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, Coşkun'u darbettiğini belirlediği M.C. (14) ile yanındaki arkadaşları G.Ş. (13) ve A.E'yi (15) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen çocuklardan G.Ş. ve A.E. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, M.C. hakkında ise nöbetçi hakimlikçe "ev hapsi" adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        O restorana ceza kesildi
        R.Madrid'de büyük kriz!
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
