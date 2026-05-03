Adana'da "suç örgütü" operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı

Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen "suç örgütü" operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçunu işledikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin 5 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Zanlıların işlemleri devam ediyor.

