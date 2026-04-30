Adana'da sulama kanalına düşen gencin cesedi bulundu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düştüğü sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu. Tahsilli Mahallesi Ege Bağatur Bulvarı'nda dün düştüğü sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan Yusuf Ayık'ın (25) cansız bedenine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Alihocalı Mahallesi'nde ulaşıldı. Sudan çıkarılan Ayık'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tahsilli Mahallesi Ege Bağatur Bulvarı'nda dün düştüğü sulama kanalında akıntıya kapılan Yusuf Ayık kaybolmuştu. Ekiple, Ayık'ı bulmak için çalışma başlatmıştı.

