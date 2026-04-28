Adana'da sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşen kişi, hastanede yaşamını yitirdi. Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde yürürken dengesini kaybedip DSİ'ye ait sulama kanalına düşen kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Yüksel D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüksel D, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

