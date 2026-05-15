        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da tartıştığı genci bıçakla öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı genci bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Suriye uyruklu Mahmoud Rahmani'yi (20) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan E.E. (23), bazı müşteki ve tanıklar ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, olay yerine ilişkin görüntüler incelendiğinde, sanığın Sümer Mahallesi'ndeki kafede tartışma yaşadığı Suriye uyruklu Mahmoud Rahmani'yi 5 kez bıçaklamak suretiyle öldürdüğünü belirterek, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık E.E. önceki beyanlarını tekrar ettiğini ve olay günü dini nikahlı eşi Ö.E. ve ortak arkadaşları M.N. ile kafeye gittiklerini söyledi.

        Kafede çıkan tartışma neticesinde Ö.E'nin farklı bir masaya oturduğunu belirten E.E, şöyle devam etti:

        "Kafede çıkan tartışma sonrası M.N. ile olay yerine yakın bir yerdeki parka giderek alkol aldık. Tanımadığım bir kişi yanımıza gelerek 'Yengeye sarkıntılık yapan kişiler var.' dedi. Tekrar kafeye gittiğimde bir kişi bana ters bakıyordu. Bu kişinin yanına yaklaşıp 'Eşimi sen mi taciz ettin?' dediğimde kavga çıkardı. Maktul kafama sert bir cisimle vurdu ve elini aniden beline doğru götürdü. Ben de panik yaptım. Elimdeki bıçağı maktule doğru hedef gözetmeden salladım. Maktulü öldürme kastım yoktu. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

        Suriye uyruklu maktul Mahmoud Rahmani'nin müşteki annesi Hasnaa ve babası Khaled Rahmani ise tercüman aracılığıyla alınan beyanlarında sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini beyan etti.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        - Olay

        Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde 14 Kasım 2024'te bıçaklı kavgada Suriye uyruklu Mahmoud Rahmani'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan E.E. 15 Kasım 2024'te tutuklanmıştı. Savcılık tarafından E.E. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

