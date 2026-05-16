        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

        Adana'da tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 09:47 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 13 Mayıs'ta Onur Mahallesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Suriye uyruklu kuzeni Ehmed Zerzur'u (21) bıçakladıktan sonra kaçan Hasan Zerzur'u (32) yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

        Bölgedeki güvenlik kameraları ile Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde olduğunu tespit etti.

        Suriye'ye kaçmak için hazırlık yaptığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Batıda ve doğuda yağış var!
        35 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 98 tutuklama
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        Galatasaray'dan dört dörtlük kutlama!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Pensura 2026 raporunda neler var?

