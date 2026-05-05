Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da tartıştığı market sahibini tabancayla yaralayan sanığa 13,5 yıl hapis cezası verildi

        Adana'da tartıştığı market sahibini tabancayla yaralayan sanığa 13,5 yıl hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı market sahibini tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık, 13 yıl 6 ay hapis ve 1600 lira para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 14:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da tartıştığı market sahibini tabancayla yaralayan sanığa 13,5 yıl hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı market sahibini tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık, 13 yıl 6 ay hapis ve 1600 lira para cezasına çarptırıldı.

        Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık İ.Ş. (21), müşteki N.T. (51) ve tarafların avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, olay günü sanığın kardeşi S.Ş'nin alkollü bir şekilde N.T'ye ait markete geldiğini, aldığı bir paket sigaranın ücretini kredi kartıyla ödemek istediğini belirtti.

        Market sahibinin POS cihazının arızalı olduğunu söylemesi üzerine iki kişi arasında tartışma çıktığını ve N.T'nin S.Ş'yi zorla iş yerinin dışına çıkardığını anlatan savcı, bu duruma sinirlenen S.Ş'nin olay yerine ağabeyi İ.Ş'yi çağırdığını ifade etti.

        Savcı, İ.Ş'nin market içinde N.T. ile yaşadığı tartışma sonrası yanında bulundurduğu tabancayla havaya bir el ateş ettiğini ve devamında müştekiye yakın mesafeden öldürme kastıyla ateş ederek organ kaybı yaşayacak şekilde ağır yaralayıp kaçtığını kaydederek, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        İ.Ş, savunmasında, önceki beyanlarını tekrar ettiğini ve olay günü teyzesinin evinde olduğunu öne sürerek, "Bu olayın gerçekleştiği gün Mersin'de bulunuyordum. N.T'ye ait markete gitmedim, kimseyi tabancayla yaralamadım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

        Market sahibi N.T. de kendisini yaralayan kişiden şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından toplamda 13 yıl 6 ay hapis ve 1600 lira para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Alihocalı Mahallesi'nde 15 Ocak 2025'te market sahibi N.T'yi tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.Ş. tutuklanmıştı. Sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        O restorana ceza kesildi
        O restorana ceza kesildi
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        125 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
        125 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
        'Çocukları vereceğiz' diyerek eski eşine tuzak kurdu!
        'Çocukları vereceğiz' diyerek eski eşine tuzak kurdu!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Haberleşme giderimiz 27.556 TL oldu
        Haberleşme giderimiz 27.556 TL oldu
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması

        Benzer Haberler

        Mayıs ayında yağan kar, meyve bahçelerini beyaza bürüdü
        Mayıs ayında yağan kar, meyve bahçelerini beyaza bürüdü
        Adana'da yoldan çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Adana'da yoldan çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Daireye giren ebabil kuşunu 6 yaşındaki çocuk fark etti
        Daireye giren ebabil kuşunu 6 yaşındaki çocuk fark etti
        Adana'da evde uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa 30'ar yıl hapis cezası
        Adana'da evde uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa 30'ar yıl hapis cezası
        Uyuşturucu firarisi 22 hükümlü yakalandı
        Uyuşturucu firarisi 22 hükümlü yakalandı
        Adana'da uyuşturucu suçlarından aranan 23 hükümlü yakalandı
        Adana'da uyuşturucu suçlarından aranan 23 hükümlü yakalandı