        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da terliğini almak için hafif ticari aracın altına giren çocuk ezilmekten son anda kurtarıldı

        Adana'da terliğini almak için hafif ticari aracın altına giren çocuk ezilmekten son anda kurtarıldı

        Adana'da terliğini almak için hafif ticari aracın altına giren çocuğun tehlikeyi fark eden kişi tarafından ayaklarından çekilerek son anda ezilmekten kurtarılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Adana'da terliğini almak için hafif ticari aracın altına giren çocuk ezilmekten son anda kurtarıldı

        Adana'da terliğini almak için hafif ticari aracın altına giren çocuğun tehlikeyi fark eden kişi tarafından ayaklarından çekilerek son anda ezilmekten kurtarılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde bir çocuk, terliğini almak amacıyla park halindeki hafif ticari aracın altına girdi.

        Bu sırada yoldan geçen Bahtiyar Ete, sürücünün aracını hareket ettirdiğini görüp çocuğu ayaklarından çekti.

        Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan çocuk, terliğini alarak olay yerinden uzaklaştı.

        Ete, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğu hareket eden aracın altından son anda çektiğini söyledi.

        Kamera kayıtlarında çocuğun aracın altına girmesi, bir süre sonra koşarak gelen kişi tarafından ayaklarından çekilerek hareket eden aracın altında kalmaktan kurtarılması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

