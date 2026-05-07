        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

        Adana'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Giriş: 07.05.2026 - 18:33 Güncelleme:
        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Y.D, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın terör örgütü DEAŞ'ın Adana'da faaliyet gösteren Yamaçlı grubunda yer aldığını, örgütsel derslere katıldığını ve terör örgütü tarafından düzenlenmiş sözde kimliğinin bulunduğunu belirtti.

        Savcı, ayrıca sanığın eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod isim kullandığını, DEAŞ içerisinde aktif faaliyette bulunduğunu ve dijital materyallerinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiğini belirterek, Y.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Y.D. ise savunmasında DEAŞ üyesi olmadığını öne sürerek, "Örgütle bağlantım yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

