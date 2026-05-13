        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanığa 4 yıl 2 ay hapis

        Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddiasıyla yargılanan sanığa, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 17:52 Güncelleme:
        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık G.Y. ile avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, G.Y'nin, DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu, kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma yürütülen A.Ç. tarafından "havlu ücreti" adı altında banka hesabına gönderilen 500 lirayı, örgüt üyelerine ulaştırdığı belirtildi.

        Savcı, haklarında terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle adli işlem yapılan çok sayıda kişiyle görüşme kaydı tespit edilen G.Y'nin, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık G.Y, kentte terör örgütü lehine faaliyet yürütmediğini ve DEAŞ'a finansal kaynak sağlamadığını öne sürerek, "Örgüte finans temin etmedim. Örgütle irtibatım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık G.Y'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
