        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanığa hapis cezası verildi

        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanığa hapis cezası verildi

        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan tutuksuz 5 sanıktan 3'ü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı, 2 sanığın ise beraatine karar verildi.

        Giriş: 12.05.2026 - 10:26 Güncelleme:
        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya A.Ü.Ç, S.Y, S.M.M, A.J.K. ve M.A.D. ile avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanıkların terör örgütü DEAŞ'ın Adana'da faaliyet gösteren Yamaçlı grubunda yer alan kişilerle irtibat ve iltisaklı olduğunu, örgütsel derslere katıldığını ve cep telefonlarında da örgütün amacı ve faaliyetlerini destekler ve meşru gösterir nitelikte çok sayıda video ve fotoğrafın yer aldığını belirtti.

        DEAŞ içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü ve kod isim kullandığı belirlenen sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğini ifade eden savcı, sanıkların ayrı ayrı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanıklar, DEAŞ üyesi olmadıklarını savunarak beraatlerini istedi.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklar S.M.M, A.J.K. ve M.A.D'yi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırarak, A.Ü.Ç, S.Y'nin ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine ve mevcut hallerinin de devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
