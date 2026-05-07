Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da terör örgütü El Kaide üyesi 2 kardeşin yeniden yargılanması sürdü

        Adana'da terör örgütü El Kaide üyesi 2 kardeşin yeniden yargılanması sürdü

        Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'deki üs bölgeleri ve konvoylarına saldırı düzenledikleri gerekçesiyle müebbet ve 11 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırılan terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet ve ağabeyi Yusuf Baykara'nın yeniden yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 14:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da terör örgütü El Kaide üyesi 2 kardeşin yeniden yargılanması sürdü

        Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'deki üs bölgeleri ve konvoylarına saldırı düzenledikleri gerekçesiyle müebbet ve 11 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırılan terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet ve ağabeyi Yusuf Baykara'nın yeniden yargılanmasına devam edildi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanıklar tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı, avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Sanıklardan Ahmet Baykara, savunmasında, terör örgütü El Kaide ile bağlantısının olmadığını öne sürerek, "Suriye'ye sadece yardım faaliyetlerinde bulunmak için gitmiştim. Terörist değilim, saldırı planı yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Yusuf Baykara da Suriye'ye insani yardım amaçlı gittiğini iddia ederek, beraatine karar verilmesini istedi.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

        Savunmaların ardından avukatları dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        - MİT'in Afrika ve Adana'daki operasyonu

        Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'nın Suriye'nin İdlib kentinde bulunan TSK üs bölgeleri ve konvoyuna düzenlenen eylemlerde yer aldığı tespit edilmişti. TSK'ya yönelik birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan Baykara'nın takip edildiğini anlaması üzerine Afrika'ya kaçtığını belirleyen MİT, istihbarat ve risk analizleri neticesinde 15 Ekim 2024'te Baykara'yı bir Afrika ülkesinde yakalamıştı. Hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü Adana'ya getirilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulanan Baykara'nın, Suriye'de eylemleri birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf ettiği ağabeyi Yusuf Baykara da kentte saklandığı adrese düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

        İşlemlerinin ardından 17 Ekim 2024'te tutuklanan Ahmet ve Yusuf Baykara hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Sanıkların, Suriye'de 30 Ocak 2018'de bir uzman çavuşun yaralandığı TSK ikmal konvoyuna yönelik bombalı saldırıya ilişkin "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 20'şer yıla kadar hapsinin istendiği birleştirme talepli iddianame de 25 Temmuz'da 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Ahmet ve ağabeyi Yusuf Baykara'ya 14 Ekim 2025'teki karar duruşmasında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 11 yıl 8'er ay hapis cezası verilmişti.

        Adana Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 2. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezada usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulduğu gerekçesiyle dosyayı yeniden incelenmek üzere Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İkinci konser tarihi açıklandı
        İkinci konser tarihi açıklandı
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!

        Benzer Haberler

        İmamoğlu ilçesinde biçerdöverin deposunda mahsur kalan sürücü kurtarıldı
        İmamoğlu ilçesinde biçerdöverin deposunda mahsur kalan sürücü kurtarıldı
        Adana'da çocuklar geleneksel oyunlarda final mücadelesi verdi
        Adana'da çocuklar geleneksel oyunlarda final mücadelesi verdi
        Adana'da cinayete trafik kazası süsü veren 3 kişi tutuklandı
        Adana'da cinayete trafik kazası süsü veren 3 kişi tutuklandı
        ATÜ'de KreativEU projesinin açılış seremonisi gerçekleştirildi
        ATÜ'de KreativEU projesinin açılış seremonisi gerçekleştirildi
        Yumurtalık'ta stratejik yatırımlar masaya yatırıldı
        Yumurtalık'ta stratejik yatırımlar masaya yatırıldı
        Apartmanın yıkımı sırasında, kaldırımdaki kadın enkaz altında kalmaktan son...
        Apartmanın yıkımı sırasında, kaldırımdaki kadın enkaz altında kalmaktan son...