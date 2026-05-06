        Adana'da teyzesinin parasını gasbettiği öne sürülen sanığa 6 yıl hapis cezası

        Giriş: 06.05.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık M.K, müşteki F.B. ve tarafların avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanığın, 3 Eylül 2025'te Yavuzlar Mahallesi'ndeki evine gittiği teyzesi F.B'den para istediğini belirtti.

        M.K'nin, darbettiği teyzesinden bıçak zoruyla 300 lira aldığını anlatan savcı, sanığa "silahla konut veya eklentilerinde gece vakti yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi yönünde görüş sundu.

        Sanık ise hakkındaki suçlamaları reddetti, beraatine karar verilmesini istedi.

        Müşteki F.B. ise yeğeninin akşam saatlerinde evine geldiğini belirterek, "Benden önce para istedi sonra da eliyle boğazımı sıkıp bıçakla tehdit etti. Ayrıca beni darbetti. Korktuğum için 300 lira vermek durumunda kaldım. Sanık uyuşturucu bağımlısıdır. Şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "silahla konut veya eklentilerinde gece vakti yağma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdığı M.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

