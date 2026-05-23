        Adana Haberleri Adana'da trafik uygulamasında 274 motosiklet sürücüsüne para cezası verildi

        Adana'da, trafik uygulamasında eksikleri tespit edilen 274 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 17:36 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda motosikletlere yönelik uygulama yaptı.

        Durdurulan 628 motosikletin sürücüsünün belgeleri kontrol edildi.

        Ekipler, eksikleri tespit edilen 274 sürücüye para cezası uyguladı, 5 motosiklet trafikten men edildi.

        Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki uygulamada durdurulan motosiklet sürücüsü Elif Şengönül, gazetecilere, trafik kazası yaptıktan sonra kask takmanın ne kadar önemli olduğunu anladığını söyledi.

        Daha önce kendisine birçok kez para cezası uygulandığını belirten Şengönül, uygulamaları iyi bulduğunu ve bütün sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiğini ifade etti.

        Mehmet Mustafa Donma da Adana İl Emniyet Müdürlüğünün motosiklet sürücülerine yönelik eğitimlerine katıldığını dile getirdi.

        Eğitimlerde, kask takmanın ceza yemekten çok sağlık açısından ne kadar önemli olduğunu fark ettiğini söyleyen Donma, "Adana'da düzenlenen eğitimlerde bize sürüş tekniklerini öğrettiler. Kazada ilk darbeyi kafaya aldığımızı ve darbeyle beraber ölüme kadar gidebilecek sorunları anlattılar. Kask kullanımında ölüm oranının yüzde 80 azaldığına dair bilgiler aldık. Motora her bindiğimde kask kullanımını kendime görev edindim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

