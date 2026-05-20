Adana'da traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Damyeri Mahallesi'nde A.B yönetimindeki 01 ACH 459 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 17 RD 652 plakalı traktörle çarpıştı. Haber verilmesine üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.B. ile yanındakiler G.B, S.B. ve G.B. sağlık görevlilerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

