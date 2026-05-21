        Adana'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde yöresel lezzetler sergilendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 20:39 Güncelleme:
        "Bir sofrada miras" temasıyla 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Adana Müzesi'nde program gerçekleştirildi.

        Adana Valisi Mustafa Yavuz, etkinlik alanındaki stantlarda sergilenen yöresel yiyecek, içecek ve tatlıları davetlilere tanıtıp ikramda bulundu.

        Programda konuşan Yavuz, Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin bu yıl 10'uncusunun gerçekleştirileceğini belirterek, tüm dünyaya ve insanlığa şehrin lezzetlerini tanıtacaklarını söyledi.

        Adana'nın tarihi, doğası ve lezzetleriyle eşsiz bir coğrafya olduğunu ifade eden Yavuz, kentin aynı zamanda 160 kilometrelik sahiliyle de büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

        Yavuz, farklı kültürlere, medeniyetlere ve coğrafyalara ait lezzetlerin hem tadımı hem de tanıtımı noktasındaki çalışmaları hızlandıracaklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Yapmak önemli değil, önemli olan markalaştırmak. Dün belki de sınırlı bir kesimin bildiği bazı lezzetler bugün tüm ülkemizde ve dünyada bir tat olarak, bir marka olarak tanıtılıyor. Bundan sonra markalaşmaya daha çok önem vereceğiz. Neden derseniz? Çünkü yemeklerimizin, lezzetlerimizin ticari değeri markalaştırdıkça daha fazla artacak, dünya daha çok tanıyacak. Bugün Adana'mızda coğrafi işaret alan yaklaşık 23 ürünümüz var ama bununla ilgili bir seferberlik başlattık. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüzün koordinesinde ve diğer odalarımızın, belediyelerimizin katkılarıyla inşallah hedefimiz bu sayıyı 50'ye çıkarmak. Hem lezzetlerimizi hem bu coğrafyanın değerlerini, ürettiklerini inşallah markalaştırarak devam edeceğiz. Peki ikinci adımda ne yapacağız? Avrupa Birliği coğrafi işareti. Bu senenin başında şalgamımız Avrupa Birliği coğrafi işareti aldı. Gerçekten bizim gururumuz oldu ama yapayalnız. Onun yanına yeni kardeşler eklememiz lazım. Avrupa Birliği coğrafi işareti alarak hem dünyada hem Avrupa'da da markalaşmaya önem vereceğiz. Aynı şekilde ticarileştireceğiz. Bu toprakların lezzetlerini tanıtırken de gelir elde etme noktasında üreticilerimize destek vereceğiz."

        Programda Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru da konuşma yaptı.

        Daha sonra etkinliğe destek veren kurum ve kuruluşların temsilcilerine plaket takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

