Adana'da Uçurtma Şenliği yağış beklentisi nedeniyle 9 Mayıs'a ertelendi

Adana Valiliği, yağış beklentisi nedeniyle bugün yapılması planlanan Uçurtma Şenliği'nin 9 Mayıs'a ertelendiğini bildirdi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte gün içinde kuvvetli sağanak yağışın beklendiği belirtildi.



Bugün gerçekleştirilmesi planlanan Uçurtma Şenliği'nin yağış beklentisi nedeniyle ertelendiği kaydedilen açıklamada, "Etkinliğimiz 9 Mayıs Cumartesi saat 14.00'te yine Adnan Menderes Adası'nda yapılacaktır. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği açısından zorunlu olarak aldığımız bu karardan dolayı tüm çocuklarımızdan özür diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



Öte yandan, Adana'nın merkez ilçeleri ile Karaisalı, İmamoğlu ve Kozan ilçelerinde de kuvvetli sağanak beklendiği belirtilerek, vatandaşların ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



