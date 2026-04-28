        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi

        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki oto yıkamacıda uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

        Giriş: 28.04.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık E.Ç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 18 Kasım 2025'te Reşatbey Mahallesi'ndeki oto yıkamacıya gelen kişiye poşete gizlediği 64,21 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan E.Ç.'nin benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

        Adreste hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesinin de ele geçirildiğini ifade eden savcı, E.Ç.'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı E.Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

