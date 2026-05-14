Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi

        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 18 yıl 9 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 13:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 18 yıl 9 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.


        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 27 Kasım 2025'te sanığın, Kocavezir Mahallesi'ndeki parkta 18 yaşından küçük kişiye poşete gizlediği 10 gram sentetik uyuşturucu ve 14 uyuşturucu hapı satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları da dikkate alınarak M.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına, tutukluluk halinin de devamına karar verilmesini istedi.

        Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık M.B, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Büyük Londra Sisi
        Büyük Londra Sisi
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!
        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        85 yılın en düşük seviyesinde
        85 yılın en düşük seviyesinde

        Benzer Haberler

        Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 128 gözaltı
        Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 128 gözaltı
        Yüreğir'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
        Yüreğir'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
        Camide namaz kıldığı sırada kalp krizi geçiren yaşlı adam, imamın kalp masa...
        Camide namaz kıldığı sırada kalp krizi geçiren yaşlı adam, imamın kalp masa...
        Adana Şehir Hastanesi KBRN ekibi olası tehditlere karşı her an göreve hazır...
        Adana Şehir Hastanesi KBRN ekibi olası tehditlere karşı her an göreve hazır...
        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılanmas...
        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılanmas...
        Tamir sırasında cep telefonunun bataryası patladı
        Tamir sırasında cep telefonunun bataryası patladı