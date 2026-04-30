        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi

        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde müstakil evinin bodrumuna sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan tutuklu sanık, 18 yıl hapis ve 450 bin lira para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 13:24 Güncelleme:
        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık A.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 Aralık 2025'te Gülbahçesi Mahallesi'nde gece vakti müstakil evinin bodrumunda odunlar arasına sakladığı plastik kutu içindeki 12 gram sentetik uyuşturucu ve 700 uyuşturucu hapı satarken yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

        Sanığın, üst aramasında uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen bir miktar para, ikametin mutfağında hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, A.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar cezalandırılmasını istedi.

        Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl hapis ve 450 bin lira para cezasına çarptırdığı A.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası

        Benzer Haberler

        Adana'da 1 kişinin hayatını kaybettiği selden etkilenen alanlar temizleniyo...
        Adana'da 1 kişinin hayatını kaybettiği selden etkilenen alanlar temizleniyo...
        Kozan'daki selde hayvanları telef olan kadın: "Bir anda sel geldi, ahırın ü...
        Kozan'daki selde hayvanları telef olan kadın: "Bir anda sel geldi, ahırın ü...
        Adana'da bir kişinin öldüğü sel felaketinin ardından hasar gün yüzüne çıktı
        Adana'da bir kişinin öldüğü sel felaketinin ardından hasar gün yüzüne çıktı
        Adana'da gazi satmak zorunda kaldığı aracına yeniden kavuştu
        Adana'da gazi satmak zorunda kaldığı aracına yeniden kavuştu
        Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik davada verilen cezaların gerekçes...
        Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik davada verilen cezaların gerekçes...
        Faili meçhul dosyalarının yeniden açılması Jale'nin ailesine umut oldu
        Faili meçhul dosyalarının yeniden açılması Jale'nin ailesine umut oldu