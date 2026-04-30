Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde müstakil evinin bodrumuna sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan tutuklu sanık, 18 yıl hapis ve 450 bin lira para cezasına çarptırıldı.





Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık A.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.



Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 Aralık 2025'te Gülbahçesi Mahallesi'nde gece vakti müstakil evinin bodrumunda odunlar arasına sakladığı plastik kutu içindeki 12 gram sentetik uyuşturucu ve 700 uyuşturucu hapı satarken yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.



Sanığın, üst aramasında uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen bir miktar para, ikametin mutfağında hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, A.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar cezalandırılmasını istedi.



Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl hapis ve 450 bin lira para cezasına çarptırdığı A.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

