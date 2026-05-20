Adana'da vakıf geleneği kapsamında hastalara meyve dağıtıldı

Adana'da vakıf geleneği kapsamında hastalara meyve ikramında bulunuldu.



Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Seyyid Feyzi Efendi Bin Hasan Vakfı hayır şartı kapsamında 150 meyve sepeti hazırlandı.



Hazırlanan meyve sepetleri 5 Ocak Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalara ve hasta yakınlarına dağıtıldı.



Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Tunç, Seyyid Feyzi Efendi Bin Hasan Vakfı vakfiyesinde yer alan hayır şartı kapsamında etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.



Tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunarak meyve sepetlerini verdiklerini anlatan Tunç, "Güzel ve verimli bir şekilde etkinliği gerçekleştirdik. Hastaların memnuniyetini de gördük." dedi.



5 Ocak Devlet Hastanesi Başhekimi Fatih Tepe de Vakıflar Bölge Müdürlüğünün çalışmasından dolayı hastaların çok mutlu olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

