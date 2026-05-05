        Adana'da yağışlar barajların doluluk oranını artırdı

        Adana'da yağışlar barajların doluluk oranını artırdı

        Adana'da bu yıl etkili olan yağışların ardından kentin önemli 5 barajının doluluk oranlarında yükseliş kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 17:26 Güncelleme:
        Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl kuraklığın etkisiyle su seviyeleri düşen Yedigöze, Çatalan, Seyhan, Kozan ve Nergizlik barajlarının doluluk oranları mevsim yağışlarıyla arttı.

        Çatalan ve Yedigöze barajlarının doluluk oranı yüzde 100, Nergizlik Barajı'nın doluluk oranı yüzde 95'e yükseldi.

        Seyhan Barajı'nın doluluk oranı yüzde 87, Kozan Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 80'e ulaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

