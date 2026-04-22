Adana'da yardım amaçlı kurulan giysi toplama kutusundan kıyafet çalan 2 zanlı yakalandı
Adana'da yardım amaçlı kurulan belediyeye ait giysi toplama kutusundan kıyafet çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde belediyenin ihtiyaç sahipleri için kurduğu giysi toplama kutusundaki kıyafetlerin büyük bir bölümü 2 kişi tarafından çalındı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Bölgede çalışma yapan polis, şüpheliler H.D. ve S.D'yi kıyafet kutusundan çaldıkları 8 ayakkabı, 23 kazak, 15 pijama altı, 24 pijama üstü ve 19 ceket ile birlikte gözaltına aldı.
Zanlılar, polis merkezine götürüldü.
