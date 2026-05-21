Adana'da yeğenini öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Adana'nın Karataş ilçesinde, yeğenini tabancayla öldüren tutuklu sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verilen kararın gerekçesi yazıldı.



Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince, Karataş ilçesi Meletmez Mahallesi'nde 7 Mayıs 2023'te yeğeni Batuhan Bulut'u (22) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan A.A'ya (35), 18 Aralık'taki karar duruşmasında verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.



Kararda, sanığın boşanıp tekrar aile büyüklerinin araya girmesiyle yaşamaya başladığı eski eşi C.S'ye yeğeni Batuhan Bulut'un sarkıntılık yaptığı ve maktulün C.S'yi telefonla aradığına dair HTS kayıtlarının olduğu belirtildi.



Olay günü Batuhan Bulut'un dayısı A.A'ya ait ikametin bahçesinden gittiği sırada ikilinin karşılaşıp tartıştığı anlatılan kararda, şunlar kaydedildi:



"Tartışmanın devamında sanığın sinirlenerek tabanca ile Bulut'a ateş ettiği, maktulün yere düştüğü sırada sanığın tekrar ateş ederek Bulut'u öldürdüğü, sonrasında sanığın suç aleti ile olay yerinden kaçtığı, suçta kullanılan aletin elverişli yapısı, atış sayısı, aralarında önceye dayalı husumet bulunması birlikte dikkate alındığında sanığın öldürme kastıyla hareket ettiği ve istenen neticenin gerçekleştiği, olay günü sanığın birlikte yaşadığı eski eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü maktulü ikamet bahçesinden çıkarken görmesi nedeniyle olayın meydana geldiği dikkate alındığında sanık hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanarak 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 11 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."



Adana'nın Karataş ilçesi Meletmez Mahallesi'nde 7 Mayıs 2023'te A.A, iddiaya göre boşandıktan sonra aile büyüklerinin araya girmesiyle tekrar birlikte yaşamaya başladığı eski eşi C.S'ye sarkıntılık yaptığı iddiasıyla yeğeni Batuhan Bulut'u tabanca öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Sanık hakkında savcılıkça, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.



