Adana'da Yeşilayın yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Adana'da Yeşilayın düzenlediği yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Yeşilay Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, Valilik'te yapılan törende, bağımlılıkla mücadelenin okul dönemindeki önleyici çalışmalarla desteklenmesinin önemli olduğunu söyledi.



Bu kapsamda organize edilen yarışmalara yoğun ilgi gösterildiğini belirten Yıldırım, "Yeşilay, bugün 106 yaşında ve hala gencecik ayakta. An itibarıyla 2 bin 795 gönüllümüzle Adana'yı karış karış gezerek sahada daha fazla mücadele edeceğiz ve kenti Yeşilaycı yapana, bağımsızlığı ilan edene dek çalışacağız." dedi.



Konuşmanın ardından "14. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması", "Yeşilay Haftası Slogan Yarışması" ve "Yeşilay Haftası Pano Yarışması"nda dereceye giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri açıklandı.



Öğrenciler ödüllerini, Vali Mustafa Yavuz, Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan ve Yıldırım'ın elinden aldı.



Törene, kurum müdürleri ve veliler de katıldı.

