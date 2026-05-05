Adana'da yoldan çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. F.K. yönetimindeki 01 YL 749 plakalı otomobil, Feke-Kozan kara yolunda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan G.G. ve G.S. sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

