Adana'daki selde hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi
Adana'nın Kozan ilçesinde selde hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde selde hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.
İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu sonrası Eskikabasakal Mahallesi'nde sele kapılarak yaşamını yitiren Gamber Ünüvar'ın (22) cenazesi, yakınları tarafından Kozan Devlet Hastanesi morgundan alındı.
Ünüvar'ın cenazesi, Pekmezci Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından defnedildi.
Cenaze törenine Ünüvar'ın ailesi ve yakınları ile Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu ve vatandaşlar katıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Eskikabasakal, Tavşantepe ve Acarmantaş mahallelerinde sel meydana gelmişti. Selde kaybolduğu bildirilen Gamber Ünüvar için arama çalışması başlatılmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu Ünüvar'ın cansız bedeni, kaybolduğu yerin yaklaşık 1 kilometre uzağındaki portakal bahçesinde bulunmuştu.
