Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Adanalı genç şefler, hazırlayacakları yemeklerle Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyor

        Adanalı genç şefler, hazırlayacakları yemeklerle Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyor

        KORAY KILIÇ - Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "MEB Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması"nda Akdeniz bölge birincisi olan liseli şefler, Ankara'da düzenlenecek Türkiye finalinde şampiyon olmayı hedefliyor.

        Giriş: 29.04.2026 - 11:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nezihe Yalvaç Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 3 öğrenci, danışman öğretmenleriyle hazırladıkları menüyle 5 Şubat'ta Adana'da gerçekleştirilen bölge finalinde Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'tan gelen 27 takımla yarıştı.

        Bölge yarışmasında dul avrat çorbası, şalgamlı lavaş eşliğinde kebap ve yer fıstıklı taş kadayıf menüsüyle jürinin beğenisini alan genç şefler, birinci olarak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

        Ankara'da haziranda düzenlenecek finaller için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, 16 ilden takımların katılacağı yarışmada da şampiyon olup uluslararası alanda yeteneklerini sergilemeyi hedefliyor.

        - "Hedefimiz, kusursuz tabaklar sunmak"

        Takımın danışman öğretmeni Ruziye Gülay Görgülü, AA muhabirine, genç şeflerin ustalıklarını ortaya koymalarına imkan sağlayan MEB Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması'na 3 öğrenciyle katıldıklarını söyledi.

        Yarışmada öğrencilerin anne lezzetlerini modern bir şekilde sunduğunu ve bölge birincisi olduğunu anlatan Görgülü, Türkiye finalinde de aynı başarıyı sürdürmek istediklerini belirtti.

        Öğrencilerin final etabı menülerini oluşturmak için pratik yapmaya devam ettiğini vurgulayan Görgülü, şöyle konuştu:

        "Öğrencilerimiz yarışma için otelde uygulama çalışmalarına devam ediyorlar. Haftada iki kez bunun ön çalışmasını yapıyoruz. Derslerden sonra mutfakta uygulama çalışmalarına devam ediyoruz. Hedefimiz, kusursuz tabaklar sunmak ve Türkiye birinciliğini kazanmak. Bu yarışmayla hedefimiz, Adana yemeklerini, Adana'nın coğrafi işaretli ürünlerini ulusal ve uluslararası boyutta tanıtmak."

        11. sınıf öğrencisi Mustafa Enes Eslam da yarışma sayesinde hem deneyim kazandıklarını hem de farklı kültürleri tanıma imkanı bulduklarını belirtti.

        Ankara'da düzenlenecek yarışmada da kentin lezzetleriyle birinci olmayı hedeflediklerini anlatan Eslam, "Adana'mızın coğrafi işaretli ürünlerini kullanarak bir menü oluşturduk. Amacımız, Adana'nın lezzetlerini göstermek, herkesin bilmesini sağlamak. Farklı bölgelerle yarışmak da bizim için iyi olacak, onların da mutfağını görmüş, tanımış olacağız. Umarım başarırız." diye konuştu.

        12. sınıf öğrencisi Yaren Taşyürek ise bölge yarışmasında emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade etti.

        Ankara'daki final için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Taşyürek, finalde kusursuz bir tabak sunarak birinci olmak istediklerini dile getirdi.

        Cengiz Eren Çetinbaş ise Akdeniz bölgesinde birinci olmanın kendilerini gururlandırdığını, finalde de şampiyon olarak çalışmalarının meyvesini toplamak istediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

