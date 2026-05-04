Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Adana'nın yüksek kesimlerindeki ilçeleri, kar yağışıyla beyaza büründü. Pozantı ve Feke ilçelerinde gece başlayan kar, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Pozantı Akçatekir Yaylası ile Feke Maran Yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri de Adana-Pozantı Otoyolu'nda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

