Aladağlı öğrenciler Tarsus'u gezdi

Adana'nın Aladağ ilçesinde ortaokul öğrencileri, Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında Mersin'in Tarsus ilçesini gezdi. Aladağ İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören 13 öğrenci, gezi için öğretmenleri Bayram Veli Beskin rehberliğinde Tarsus ilçesine götürüldü. Öğrenciler, ilçedeki Eshab-ı Kehf Yedi Uyurlar Mağarası, Makam Cami, Damlataş Mağarası ve Nusret Mayın Gemisi’ni gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.