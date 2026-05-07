Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ATÜ), 10 Avrupa Birliği ülkesinden üniversitenin de yer aldığı "KreativEU Projesi"nin açılış seremonisi gerçekleştirildi.



Vali Mustafa Yavuz, ATÜ yerleşkesinde gerçekleştirilen seremonide, uluslararası akademik projelerin şehirlerin gelişimindeki stratejik rolüne değinerek, bu tür işbirliklerinin hem bilimsel hem de bölgesel kalkınmaya katkı sunduğunu belirtti.



ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen de KreativEU Projesi'nin üniversiteler arası bilgi paylaşımını artırırken, kültürel etkileşimi de zirveye taşıyacağını ifade etti.



Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu açılışta, KreativEU bayrağı göndere çekildi.



Etkinliğe, üniversitelerin rektör ve rektör yardımcıları ile akademisyenler ve davetliler de katıldı.



